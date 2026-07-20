دبي في 20 يوليو/ وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تنفيذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية الشرطية وتعزيز منظومة الدعم اللوجستي، في وقت حافظت فيه الإدارة العامة للدعم اللوجستي على نسبة 99 بالمئة في مؤشر كفاءة التخطيط لإدارة الموارد والممتلكات خلال عامي 2024 و2025، بما يعكس كفاءة إدارة الأصول واستدامة جاهزية العمل الشرطي.

جاء ذلك خلال اطلاع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج أداء الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور عدد من كبار الضباط.

وأكد معاليه أن تطوير منظومة الدعم اللوجستي وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة التميز، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة دبي نحو الريادة في العمل الحكومي.

واستعرضت الإدارة أبرز مشاريعها التطويرية، حيث أنجزت 65 مشروعاً من أصل 88 مشروعاً إنشائياً، فيما يجري العمل على استكمال 23 مشروعاً، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل مباني القوة بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت الشرطية وتوفير مرافق مستدامة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، تعزز جودة بيئة العمل وتدعم متطلبات المستقبل.

واطلع معالي الفريق المري على الخطط المستقبلية التي تستهدف تطوير إدارة المرافق والأصول والخدمات عبر الحلول الذكية، بما يرفع جودة الخدمات ويعزز كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد.

وسجلت الإدارة نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء، إذ بلغت نسبة رضا الموردين 93.8 بالمئة، والرضا الوظيفي 99.3 بالمئة، ورضا المستفيدين عن خدمات التموين 99.9 بالمئة، فيما وصلت نسبة رضا موظفي شرطة دبي عن مزايا بطاقة “إسعاد” إلى 91.5 بالمئة، ورضا أعضاء نادي الضباط عن الخدمات إلى 97.7 بالمئة.

وفي مجال التميز المؤسسي، حصدت الإدارة ثلاث جوائز محلية ودولية، من بينها جائزة Green Apple البريطانية عن مشروع “Zero Carbon Police Force”، إضافة إلى جائزتين ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز، كما حصلت على التصنيف المحلي الذهبي “A” في سلامة الغذاء من بلدية دبي، إلى جانب إعداد واعتماد تسعة مصنفات فكرية دعمت توثيق المعرفة المؤسسية وتعزيز استدامة الممارسات التشغيلية.

وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للدعم اللوجستي من نتائج ومؤشرات متقدمة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة الدعم اللوجستي وتسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الأداء ويكرس ريادة شرطة دبي بين أفضل الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.