كلباء في 20 يوليو/ وام / أطلق نادي كلباء الرياضي والثقافي اليوم فعاليات أسبوع الشارقة ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير 2026" وذلك بحضور الدكتور عمر بن حنيفة عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وبمشاركة واسعة من المنتسبين وأولياء الأمور.

وتضمن برنامج اليوم الأول أنشطة رياضية وثقافية وتوعوية، شملت منافسات في كرة السلة والكرة الطائرة ورياضة "الليزر رن"، إلى جانب الشطرنج وألعاب الذكاء، فضلاً عن ورش تفاعلية لتركيب مجسمات لأبرز معالم إمارة الشارقة بهدف تعزيز معرفة المشاركين بالمقومات الحضارية والسياحية للإمارة.

ونظمت بلدية كلباء ورشة توعوية بعنوان "صيفنا أخضر" تناولت أساليب الزراعة والشتل والعناية بالنباتات، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء.

وتزامناً مع اليوم العالمي للشطرنج، نظم النادي ورشة "فكر.. خطط.. انتصر"، التي ركزت على تنمية مهارات التفكير الإستراتيجي والتخطيط واتخاذ القرار من خلال لعبة الشطرنج.

وأكد عبدالله محمد بن هويدن، رئيس اللجنة المنظمة، أن برنامج "عطلتنا غير" يواصل تقديم أنشطة نوعية تسهم في تنمية مواهب المشاركين وتعزيز قيم الإبداع والعمل الجماعي والانتماء، انسجاماً مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي في توفير برامج صيفية متكاملة تستثمر أوقات فراغ النشء.

وأشار إلى أن البرنامج يشهد إقبالاً متزايداً بفضل تنوع فعالياته الرياضية والثقافية والتوعوية، التي توفر بيئة آمنة ومحفزة لتنمية مهارات المشاركين واستثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية.

ولاقت فعاليات اليوم الأول استحسان المشاركين وأولياء الأمور، الذين أشادوا بجودة التنظيم وتنوع البرامج الهادفة.