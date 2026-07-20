الفجيرة في 20 يوليو/ وام / شهد مختبر الابتكار التعديني الذي تنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ضمن برامجها الصيفية السنوية الموجهة للأطفال والناشئة والشباب، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة بقطاع الموارد الطبيعية، وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة زيارة أكثر من 110 زائرين من مختلف الجهات الحكومية والمحلية في إمارة الفجيرة.

واطلع الزوار على مرافق المختبر، والتجارب التفاعلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الجيولوجيا والتعدين، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة لتعزيز المعرفة العلمية وترسيخ ثقافة الابتكار

ويُعد مختبر الابتكار التعديني وجهةً معرفية مثالية للأطفال والناشئة والشباب خلال العطلة الصيفية، إذ يتيح للزوار فرصة التعرف إلى رحلة الصخور منذ استخراجها كموارد طبيعية، مروراً بمراحل دراستها وتحليلها، وصولاً إلى تحويلها إلى صناعات محلية مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها المؤسسة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أعلى معايير الاستدامة والابتكار.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن مختبر الابتكار التعديني يمثل منصة معرفية متخصصة تسهم في نقل المعرفة والخبرات إلى مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى حرص المؤسسة على فتح أبواب المختبر أمام الوفود والطلبة والمهتمين خلال العطلة الصيفية، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرامية إلى استثمار أوقات الإجازة الصيفية في برامج نوعية تعزز المعرفة والابتكار، وتسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن قادر على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن المؤسسة تواصل تطوير برامج مختبر الابتكار التعديني بما يواكب أحدث الممارسات العالمية، ويوفر تجربة تعليمية وتفاعلية تثري معارف الزوار، وتعزز اهتمام الأطفال والناشئة والشباب بعلوم الأرض والجيولوجيا، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة وإعداد الكفاءات الوطنية للمستقبل.