قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة على الكويت والبحرين

الدوحة في 20 يوليو / وام / أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الكويت ومملكة البحرين، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

-خلا-.