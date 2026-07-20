الكويت تدين استمرار الهجمات الإيرانية وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها وأمنها الوطني

الكويت في 20 يوليو/ وام / أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها وآخرها اليوم الاثنين في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية أن مواصلة هذه الهجمات في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.

وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها لا يمكن المساس بها.

وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

-خلا-.