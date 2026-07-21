واشنطن في 21 يوليو / وام / وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء في واشنطن، اتفاقية للتجارة المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتسهيل حركة البضائع.

مثل الجانب الأردني في التوقيع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، في حين مثل الجانب الأمريكي الوزير جمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية.

وتتوج الاتفاقية الجديدة مشاورات استمرت لقرابة عام للبناء على اتفاقية التجارة الحرة لعام 2001، حيث تلتزم واشنطن بموجبها بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح قطاع الألبسة وصولا تفضيليا.

ويدعم هذا التوجه الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية والتي سجلت 595 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الجاري، في المقابل، سيواصل الأردن تقديم الإعفاءات الجمركية للمنتجات الأمريكية، مع الالتزام التام بعدم فرض ضرائب أو رسوم على الخدمات الرقمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن لغة الأرقام تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين البلدين؛ إذ أبرمت الخطوط الجوية الملكية الأردنية صفقات لشراء 6 طائرات بوينج (787-9) بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب توقيع عقود تأجير طائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار، كما تعتزم شركة صناعات الأدوية الأردنية "الحكمة" ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في أمريكا بحلول عام 2030، تزامنا مع سعي شركات أردنية لشراء مواد خام أمريكية تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار سنوياً.

وإلى جانب ذلك، تتضمن الاتفاقية بنودا شاملة لضمان الممارسات العادلة، وحماية الملكية الفكرية، وتيسير الإجراءات الجمركية، فضلاً عن تعزيز مرونة سلاسل التوريد المشتركة.

-خلا-