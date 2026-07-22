دبي في 22 يوليو/وام/ واصل مهرجان “دبي للرطب” في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته منصة وطنية تحتفي بالنخلة وتعزز حضورها في المجتمع، مع تتويج الفائزين في أشواط "نخبة دبي" و"خنيزي دبي" و"خلاص عام" وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من ملاك النخيل والمهتمين بقطاع الرطب والتمور، في مشهد يجسد ارتباط المجتمع الإماراتي بإرث النخلة ودورها في تعزيز الهوية الوطنية والاستدامة الزراعية.

وشهدت المنافسات التي أقيمت في قلعة الرمال على طريق دبي العين، تتويج الفائزين في شوط “نخبة دبي” برعاية إعمار العقارية، إلى جانب تكريم أصحاب المراكز الأولى في شوطي “خنيزي دبي” و”خلاص عام”، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله محمد بن دميثان رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومعالي عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعادة محمد عبد الله لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، وأحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لإعمار العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وحضر التتويج أيضا سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث و راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور.

وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك أن “دبي للرطب” يجسد العلاقة التاريخية بين الإنسان الإماراتي والنخلة، ويعزز حضورها في وجدان المجتمع وحياة الأجيال، مشيراً إلى أن الحدث تجاوز كونه موسماً للتنافس ليصبح منصة مجتمعية تجمع المزارعين والمؤسسات والأسر، وتسهم في تعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الإرث الوطني من خلال تجربة تجمع المعرفة والمنافسة والتفاعل.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات “دبي للرطب” خلال الأيام المقبلة بإقامة أشواط جديدة، على رأسها “شوط تمرة البيت”، إلى جانب سلسلة من الأنشطة المصاحبة التي تعزز المشاركة المجتمعية وتوسع حضور النخلة في الحياة اليومية، بما يرسخ مكانة الحدث كأحد أبرز المهرجانات التراثية والزراعية في الدولة.