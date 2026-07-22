1.632 مليار درهم صافي أرباح "دو" في النصف الأول

دبي في 22 يوليو /وام/ سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" صافي أرباح بلغ 1.632 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو قدره 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.5% إلى 4.032 مليار درهم، فيما توسع هامش الأرباح إلى 49.2% مقارنة مع 47.1% في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية.

في حين ارتفعت الإيرادات 5.8% إلى 8.198 مليار درهم، مدفوعة بنمو إيرادات الخدمات بنسبة 7.7% إلى 6.029 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 2.169 مليار درهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة وفق بيان لها على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من العام بواقع 0.26 درهم للسهم الواحد، بزيادة 8.3% على أساس سنوي.

وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفع صافي ربح الشركة 9.8% على أساس سنوي ليصل إلى 798 مليون درهم، فيما نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.2% إلى نحو مليار درهم، مع توسع هامش الأرباح إلى 48.8% مقارنة مع 46.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.6% إلى 4.083 مليار درهم، مدعومة بنمو إيرادات الخدمات بنسبة 6.7% إلى 3.006 ملياردرهم فيما بلغت الإيرادات الأخرى 1.077 مليار درهم.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفعت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الثاني 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.3 مليون مشترك، فيما نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 5.5% لتصل إلى 744 ألف مشترك.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة "دو"، إن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام، مؤكدة مرة أخرى مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على التنفيذ بكفاءة رغم الظروف والمتغيرات الناتجة عن التطورات الإقليمية.

وأضاف أن النتائج جاءت مدعومة بالانضباط في تنفيذ الاستراتيجية وكفاءة العمليات التشغيلية والرؤية الواضحة على المدى الطويل.

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن أداء الشركة خلال الربع الثاني من العام يعكس مستوى عالياً من الانضباط والالتزام في تنفيذ استراتيجية الأعمال، مشيراً إلى مواصلة تحقيق نمو في قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك والثابت، وإحراز تقدم في تنفيذ الأولويات الإستراتيجية، وتسريع الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما يعزز مكانة "دو" مزوداً رائداً لخدمات البنية التحتية الرقمية والحلول التقنية المتقدمة في الدولة.