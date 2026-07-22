الفجيرة في 22 يوليو/وام/ اختتم نادي الفجيرة للرماية اليوم فعاليات دورته التدريبية الصيفية الخامسة لعام 2026، المخصصة للطلبة والطالبات من مواطني الدولة، بمشاركة 770 طالباً وطالبة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تنمية مهارات النشء وتعزيز ثقافة الرياضات التخصصية.

وشهد الحفل الختامي تخريج المشاركين، بعد استكمالهم البرنامج التدريبي الذي تضمن تطبيقات عملية ونظرية استهدفت تنمية مهارات الرماية، وترسيخ مفاهيم الانضباط والالتزام، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق.

تأتي الدورة ضمن برامج النادي الهادفة إلى استثمار العطلة الصيفية في أنشطة رياضية وتدريبية تسهم في صقل قدرات الطلبة، واكتشاف المواهب الواعدة، وإعداد جيل يمتلك المهارة والانضباط، بما يدعم مسيرة الرياضة في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات بوجه عام.