عجمان في 23 يوليو / وام/ ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم "الخميس" بمقر المصرف.

وأعلن المجلس عن تحقيق أداء مالي قوي للنصف الأول من عام 2026، حيث سجّل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 263 مليون درهم، وصافي ربح بعد الضريبة 246 مليون درهم، بنمو 1%، مدعومًا بالنمو المستدام في قطاعات التمويل الأساسية والخزينة والأعمال القائمة على الرسوم بالمصرف.

وبلغ إجمالي الإيرادات 880 مليون درهم (بنمو 17% على أساس سنوي)، في حين بلغ صافي الإيرادات 437 مليون درهم (بنمو 10% على أساس سنوي)، ما يعكس التقدم المستمر في تعزيز قاعدة الدخل المتنوعة للمصرف.

وبلغت الإيرادات غير الممولة 111 مليون درهم، تمثل 25% من صافي الإيرادات، ما يبرز جهود المصرف المستمرة لتوسيع مصادر الدخل إلى ما وراء دخل التمويل.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن النتائج تعكس التقدم المستمر للمصرف، وصلابته، والتزامه بدعم الاقتصاد المتنامي لدولة الإمارات.

وأضاف سموه: "يعكس أداء مصرف عجمان في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا وصلابة مؤسستنا، ويركز على النمو المستدام من خلال التنفيذ المنضبط.. وتبرهن هذه النتائج على قدرتنا على خلق قيمة مستدامة مع دعم الاحتياجات المالية المتطورة للأفراد والشركات والجهات الحكومية."

وحافظ مصرف عجمان على ميزانية قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 33.9 مليار درهم (بنمو 3% منذ بداية العام) بنهاية الفترة، وبلغ التمويل للعملاء 23.3 مليار درهم (بنمو 9% منذ بداية العام)، مدعومًا بالطلب المستمر في قطاعات التمويل الرئيسية بالمصرف، بينما بلغ إجمالي الودائع 27.5 مليار درهم (بنمو 3% منذ بداية العام).

وازدادت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) بنسبة 11% منذ بداية العام، وهو ما يعكس قدرة المصرف على جذب والحفاظ على تمويل ثابت يرتكز على متانة أنظمة المصرف والخدمات المتميزة.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار درهم، ما يدعم مركزًا رأسماليًا قويًا بنسبة رأس المال الأساسي من الدرجة الأولى (CET1) عند 13.0%، مما يوفر أساسًا متينًا للنمو المستدام.

وظلّت مؤشرات الربحية قوية، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 14.3% والعائد على الأصول (ROA) 1.5%، مما يعكس تنوع المحفظة التمويلية والكفاءة التشغيلية في تحقيق أرباح مستدامة.

واستمرت جودة الأصول في التحسن، حيث انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة (NPF) إلى 5.3%، بانخفاض 171 نقطة أساس منذ بداية العام، مما يعكس تحسّن جودة التحصيل وإدارة المخاطر، مدعومة بالتحسن المستمر في جودة المحفظة التمويلية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس نتائج النصف الأول من 2026 النمو المستدام ونجاح استراتيجية المصرف في تنويع محفظته التمويلية، ما يبرهن على فعالية أولوياتنا وقوة أسسنا المالية.. ونواصل تركيزنا على النمو المنضبط، وتنويع مصادر الدخل، وإدارة المخاطر، والتميز التشغيلي، والذي يتعزز من خلال المبادرات المكثفة والمستمرة في مجال الأتمتة والرقمنة."

وأضاف : "يعكس التحسّن في جودة الأصول، والنمو في أرصدة CASA، وقوة مركز رأس المال ثقة عملائنا في مصرف عجمان كشريك مالي طويل الأجل.. ونواصل السعي لتعزيز قدراتنا، وتوسيع عروضنا، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا والمساهمين والمجتمعات التي نخدمها."

كان "مصرف عجمان" قد أصدر بنجاح صكوكًا من الدرجة الأولى (AT1) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وهي صكوك دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنة، بمشاركة 11% من المستثمرين الدوليين، ما يمثل محطة مهمة في رحلة المصرف في تنويع مصادر رفع رأس المال.

ويعكس الإصدار الناجح ثقة المستثمرين القوية في القوة المالية للمصرف، والتوجه الاستراتيجي، وآفاق النمو طويلة الأجل.. وتعزز العملية مركز رأس المال للمصرف وتدعم استراتيجيته للنمو المستمر ووجوده في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

وبشكل عام، تعكس هذه النتائج أداءً متوازنًا ومرنًا، مدعومًا بالنمو المستدام، والتأسيس المالي القوي، وتحسن جودة الأصول، والتنويع المستمر في مصادر الدخل.. ويظل مصرف عجمان ملتزمًا بتقديم قيمة مضافة لعملائه، مع دعم نمو وتطور اقتصاد دولة الإمارات.