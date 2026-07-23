"زوارق الإمارات" تتأهب لخوض الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 بقيرغيزستان

دبي في 23 يوليو/وام/ كثفت زوارق الإمارات المشاركة في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة (F1H2O) استعداداتها لخوض منافسات الجولة الثانية، المقررة على بحيرة إيسيك كول في قيرغيزستان خلال الفترة من 31 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، والتي تمثل أول محطة في تاريخ البطولة تستضيفها منطقة آسيا الوسطى.

ويتصدر فريق الشارقة قائمة الفرق الإماراتية المشاركة، بعدما فرض هيمنته على الجولة الافتتاحية، جائزة سردينيا الكبرى، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم التي أقيمت في مدينة كالياري الإيطالية، محققاً المركزين الأول والثاني عن طريق الإستوني ستيفان آراند والفنلندي جراند راسك.

فيما يشارك أيضا الكندي راستي وايت، ويسعى الفريق إلى مواصلة نتائجه القوية وتعزيز صدارته في الترتيب العام.

من جانبه، يواصل فريق الفيكتوري تنفيذ برنامج إعدادي مكثف يتضمن تدريبات فنية وبدنية، إلى جانب اختبارات للقوارب والمحركات، للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل سفر البعثة إلى قيرغيزستان الأسبوع المقبل.

ويخوض الفريق الجولة الثانية بمعنويات مرتفعة بعد الأداء القوي الذي قدمه في افتتاح الموسم، حيث أحرز سائقه الأمريكي شون تورنتي، حامل لقب بطولة العالم، لقب سباق السرعة في جائزة سردينيا الكبرى.

ويعتمد الفيكتوري في الجولة المقبلة على الثنائي شون تورنتي، أحد أبرز أبطال البطولة وأكثرهم خبرة، والفنلندي أليك ويكستروم، الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق بعد سلسلة من النتائج المميزة في بطولة العالم، ويطمح إلى مواصلة تطوره وتحقيق أول منصة تتويج له بقميص الفيكتوري.

وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن استعدادات الفريق تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن الجهازين الفني والإداري استكملا معظم الترتيبات الفنية واللوجستية، وأن جميع أفراد البعثة يركزون على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة تمثيل الرياضة الإماراتية بصورة مشرفة، مع السعي للحفاظ على لقب بطولة العالم.

وفي السياق ذاته، يواصل فريق أبوظبي استعداداته للمشاركة في الجولة الثانية، آملاً في تحقيق انطلاقة قوية في مشوار المنافسة، ويخوض السباق بثلاثة زوارق يقودها الإماراتي راشد القمزي، والسويدي جوناس أندرسون، والسويدي إريك ستارك، في تأكيد جديد على الحضور القوي للفريق الإماراتي بين نخبة الفرق العالمية المشاركة.