بلجيكا تدعو إلى رد أوروبي موحد على رسوم واشنطن المرتقبة على الأدوية الجنيسة

بروكسل في 23 يوليو/ وام / دعت بلجيكا الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف موحد بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الأدوية الجنيسة، محذرة من تداعيات الخطوة على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الرعاية الصحية.

وقال ماكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي إن سلاسل إنتاج الأدوية مترابطة على المستوى العالمي، وإن فرض حواجز تجارية عليها قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتراجع أمن الإمدادات للمرضى داخل أوروبا وخارجها.

وأكد أن أوروبا مطالبة بالتحرك بشكل موحد لحماية الابتكار وضمان سلاسل توريد مفتوحة وآمنة بما يخدم مصالح الجميع.

ويُعد السوق الأميركي من أهم الأسواق لقطاع الصناعات الدوائية البلجيكي، الذي يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات بلجيكا إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي أعلن أن الأدوية الجنيسة ستخضع اعتباراً من أغسطس 2028 لرسوم استيراد بنسبة 100%، بعدما كانت معفاة من الرسوم الأميركية على المنتجات الدوائية التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، والتي قد تصل إلى 100%.

-سر-.