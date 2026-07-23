المفوضية الأوروبية تغرم جوجل 890 مليون يورو لمخالفتها قواعد قانون الأسواق الرقمية

بروكسل في 23 يوليو/ وام / فرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية إجمالية قدرها 890 مليون يورو على شركة "جوجل" الأميركية، بسبب انتهاكين لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وفق ما أعلنته المفوضية اليوم.

وقضت الغرامة الأولى، وقيمتها 460 مليون يورو، بأن "جوجل" فضّلت خدماتها الخاصة في نتائج البحث، بما في ذلك التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية، ومنحتها عرضاً أكثر بروزاً على حساب المنافسين.

أما الغرامة الثانية، وقيمتها 430 مليون يورو، فتتعلق بمتجر التطبيقات "غوغل بلاي"، إذ رأت المفوضية أن الشركة منعت مطوري التطبيقات من التواصل بحرية مع المستخدمين، كما حالت دون الترويج لعروض بديلة، غالباً ما تكون أقل كلفة، خارج المنصة.

وأكدت المفوضية أن "جوجل" يحق لها تقاضي عمولة على "الاستحواذ الأولي على عميل جديد"، لكنها اعتبرت أن نطاق تدخل الشركة اللاحق وفرضها رسوماً إضافية يتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية.

وأمرت المفوضية "جوجل" بوقف هذه الممارسات، مشيرة إلى وجود حوار بنّاء مع الشركة التي بدأت بالفعل اختبار تغييرات، ومنحتها مهلة 60 يوماً للامتثال، قبل احتمال زيادة الغرامات، مع احتفاظ الشركة بحق الطعن.

-سر-.