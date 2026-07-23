اللجنة البارالمبية الآسيوية تستعرض فرص تعزيز مشاركة المرأة في المنافسات الرياضية

تايبيه في 23 يوليو/ وام / استعرضت اللجنة البارالمبية الآسيوية فرص تعزيز مشاركة المرأة في المنافسات الرياضية، ودعم حظوظها في المسابقات البارالمبية على المستويين القاري والدولي.

جاء ذلك خلال أعمال الندوة الثانية "المرأة في الرياضة" التي نظمتها اللجنة في الصين تايبيه، بمشاركة قيادات ورياضيات من اللجان البارالمبية من مختلف أنحاء آسيا، إلى جانب مشاركة إماراتية تمثلت في سلامة الخاطري، لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية البارالمبية ونائب رئيس مجلس اللاعبين في اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وأكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن تمكين المرأة من خلال الرياضة يعد أحد المحاور الرئيسة في الخطة الإستراتيجية للجنة، مشيراً إلى مواصلة العمل على إعداد جيل جديد من القيادات النسائية، وتوفير المزيد من الفرص للمرأة على مختلف مستويات الحركة البارالمبية.

وأعرب عن تقديره للجنة البارالمبية في الصين تايبيه ووزارة الرياضة على استضافة وتنظيم الندوة، مؤكداً أنها شكلت منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز القيادة النسائية، ودعم مشاركة المرأة في الرياضات البارالمبية على مستوى القارة الآسيوية.

وأكدت سلامة الخاطري أن الندوة وفرت فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في توسيع مشاركة المرأة في الحركة البارالمبية.

وقالت إن الندوة جمعت قيادات ورياضيات من مختلف الدول الآسيوية، إلى جانب ممثلين عن اللجنتين البارالمبيتين للأمريكيتين وأوروبا، ما أتاح تبادل التجارب وبناء شراكات تدعم تطوير رياضة أصحاب الهمم وتعزز حضور المرأة في المجالات الرياضية والقيادية.

وأضافت أن جلسات الندوة ناقشت سبل تمكين المرأة في الرياضة، وتوفير الموارد والدعم اللازمين لتعزيز فرص نجاحها وتميزها، معربة عن شكرها للجنة البارالمبية الآسيوية على تنظيم الحدث، وللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية على إتاحة فرصة المشاركة فيه.