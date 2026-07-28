الجمعية الكيميائية الإماراتية تنظم فعاليات "موسم المقيظ" أول أغسطس

رأس الخيمة في 28 يوليو/وام/ دعت الجمعية الكيميائية الإماراتية أفراد المجتمع والمهتمين بالتراث والثقافة الإماراتية إلى المشاركة في فعاليات “موسم المقيظ”، التي تنظمها يومي 1 و2 أغسطس المقبل.

وقالت موزة سيف الشامسي رئيسة الجمعية الأمينة العامة لاتحاد الكيميائيين العرب إنه ومواكبة لعام الأسرة 2026 تنظم الجمعية الفعاليات في إطار مبادرة تجمع بين العلم والتراث، وتسلط الضوء على الموروث الإماراتي الأصيل في أجواء صيفية تعكس أصالة الماضي وروح الحاضر.

وأضافت الشامسي أن الفعاليات تتضمن برنامجًا متنوعًا يجمع بين المعرفة والترفيه ويشمل ورش عمل علمية وتراثية، ومعارض للحرف اليدوية، ومجلسًا للمقيظ والحكايات الشعبية، ورحلات تراثية لاستكشاف البيئة الإماراتية، إلى جانب فعاليات عائلية وفقرات ترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وأكدت رئيسة الجمعية أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رسالتها تعزيز الوعي العلمي وربطه بالموروث الثقافي، وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة من خلال أنشطة تفاعلية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة بعادات وتقاليد موسم “المقيظ”.