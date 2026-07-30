قيرغيزستان في 30 يوليو/ وام / تنطلق غداً فعاليات جائزة قيرغيزستان الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 للزوارق السريعة، التي تستضيفها بحيرة إيسيك كول في قيرغيزستان، في واحدة من أكثر محطات البطولة تميزاً من الناحيتين الفنية والجغرافية، إذ تقام المنافسات على ارتفاع 1607 أمتار فوق سطح البحر.

وتشهد الجولة مشاركة 3 فرق إماراتية هي الشارقة، متصدر الترتيب العام وبطل الجولة الافتتاحية "جائزة سردينيا الكبرى" التي أقيمت في مدينة كالياري الإيطالية، إلى جانب الفيكتوري، حامل لقب بطولة العالم، وفريق أبوظبي الساعي إلى تحقيق انطلاقة قوية في الجولة الثانية من الموسم.

ويتضمن البرنامج الرسمي للجولة إجراءات التسجيل والفحص الفني غداً، تعقبها التجارب الحرة، فيما تقام التصفيات التأهيلية وسباقات السرعة يوم السبت، على أن يختتم الحدث بإقامة السباق الرئيسي يوم الأحد بمشاركة نخبة من أبرز فرق العالم.

ووصلت بعثة فريق الفيكتوري إلى قيرغيزستان مبكراً، وبدأت استعداداتها الميدانية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة، حيث أجرى الطاقم الفني والهندسي التجهيزات والفحوصات اللازمة للزورقين، استعداداً لخوض منافسات الجولة التي تفرض تحديات فنية خاصة بسبب الارتفاع الكبير عن سطح البحر وتأثيره على أداء المحركات.

ويمثل الفيكتوري في هذه الجولة بطل العالم الأمريكي شون تورينتي على متن الزورق رقم (1)، فيما يقود الزورق رقم (3) السائق الفنلندي أليك ويكستروم، وكلاهما يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في المنافسة على لقب البطولة.

وأكد خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس بعثة الفيكتوري في قيرغيزستان، اكتمال جميع التحضيرات الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن أفراد البعثة يعملون بروح الفريق الواحد من أجل الظهور بأفضل صورة والعودة إلى منصات التتويج.

وقال إن سباق قيرغيزستان يتميز بخصوصية كبيرة نظراً لطبيعة المضمار وارتفاعه عن سطح البحر، إلا أن الفيكتوري يمتلك الخبرة والإمكانات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف، معرباً عن ثقته في قدرة شون تورينتي وأليك ويكستروم، إلى جانب الطاقم الفني والهندسي، على تقديم أداء قوي في هذه الجولة.

وأضاف أن الفريق يستهدف المنافسة على المراكز الأولى وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، بما يعكس المكانة العالمية التي يتمتع بها الفيكتوري، أحد أكثر الفرق نجاحاً في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة.