أبوظبي في 30 يوليو/ وام / اختتمت كلية الإمارات للتطوير التربوي مخيمها الصيفي المخصص للطلبة من أصحاب الهمم الذي أقيم تحت شعار "الأسرة والشمول والذكاء الاصطناعي"بمشاركة 30 طالباً وطالبة بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتعزيز الإبداع والابتكار لديهم.

وشهد المخيم برنامجاً تدريبياً تفاعلياً تضمن ورشاً تطبيقية في الذكاء الاصطناعي ومختبرات التصنيع الرقمي أتيحت خلالها للمشاركين فرصة استكشاف التقنيات الحديثة وتحويل أفكارهم إلى نماذج ومشروعات عملية بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل الرقمي.

ويأتي تنظيم المخيم ضمن جهود كلية الإمارات للتطوير التربوي لترسيخ مبادئ الشمول والدمج في التعليم وتمكين الطلبة من أصحاب الهمم وتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في دعم رحلة التعلم بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية شاملة ومستدامة.