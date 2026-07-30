التضخم السنوي في بلجيكا يرتفع إلى 3.56% في يوليو متجاوزاً التوقعات

بروكسل في 30 يوليو/ وام / ارتفع معدل التضخم السنوي في بلجيكا إلى 3.56% خلال شهر يوليو، مقارنة بـ3.4% في يونيو، بحسب بيانات صادرة عن المكتب البلجيكي للإحصاء "Statbel"، متجاوزاً توقعات مكتب التخطيط الفيدرالي التي رجحت بلوغه 3.37%.

وجاء هذا الارتفاع بعد موجة من التقلبات شهدتها الأشهر الأخيرة، إذ قفز التضخم في أبريل إلى 4.01% مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن يستقر عند 4.08% في مايو ويتراجع إلى 3.4% في يونيو.

وأوضح التقرير أن قطاع النقل، والترفيه والثقافة، إضافة إلى خدمات المرافق مثل الطاقة والمياه، كانت أبرز العوامل التي ساهمت في تسارع التضخم خلال يوليو.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، إلى 3.13% مقابل 3.04% في يونيو.

-سر-.