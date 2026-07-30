أبوظبي في 30 يوليو / وام / أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.

وأدان سموه ومعالي أيمن الصفدي، بشدة، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أدان سموه خلاله بشدة الهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط، في جمهورية مصر العربية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما جرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار فيها.