100 طالب وطالبة يختتمون المعسكرات الصيفية لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة

رأس الخيمة في 30 يوليو / وام / اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية فعاليات معسكريها الصيفيين، وهما المعسكر الرابع عشر "صيفك على كيفك" في منطقة الظيت والثامن في منطقة الرمس، بمشاركة 100 طالب وطالبة على مدار ثلاثة أسابيع.

تضمنت البرامج 12 ورشة تدريبية متخصصة و6 رحلات ميدانية وتثقيفية نفذت بالتعاون مع عدة جهات، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات، وترسيخ الهوية الوطنية، وإعداد جيل مؤهل لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المعسكرات الصيفية تمثل منصات متكاملة لصناعة الشخصية الإماراتية عبر الدمج بين المهارات القيادية والابتكار والتقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الوطنية تشكل ركيزة أساسية لتقديم برامج نوعية ذات أثر مستدام تسهم في تأهيل أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.