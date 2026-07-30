أبوظبي في 30 يوليو / وام / تتجه الأنظار نحو العاصمة "أبوظبي" التي تستعد لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل لعام 2026، وذلك في أعقاب إعلان الاتحاد الدولي للفروسية اعتماده الرسمي لملف دولة الإمارات.

وستقام فعاليات هذه البطولة العالمية في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر 2026، حيث حدد التاسع عشر من الشهر ذاته موعدا للسباق الرئيسي. وجاء هذا الاعتماد ليتوج جهود الدولة ويعزز مكانتها الريادية، ومكانة إمارة أبوظبي تحديدا، في احتضان كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، بعد أن حظي الملف الإماراتي بثقة وتقدير الاتحاد الدولي إثر منافسة قوية مع عدة ملفات استضافة أخرى.

وفي إطار التفاعلات الرسمية مع هذا الإنجاز، رفع سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة نيل ثقة الاتحاد الدولي لتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي لقيه ملف الاستضافة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأوضح أن البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية التي تتمتع بها قرية بوذيب العالمية للقدرة، والمصممة وفق أعلى المعايير الدولية، تشكل ضمانة حقيقية لسلامة الفرسان والخيول وتؤكد الجاهزية التامة لاستضافة أكبر البطولات.

وأكد الريسي أن البطولة تمثل محطة مفصلية في مسيرة رياضة القدرة بالدولة، ومنصة لإبراز مكانتها العالمية في تنظيم الأحداث الكبرى، معربا عن ثقته المطلقة في كفاءة فرسان وفارسات الإمارات لتقديم مستويات تنافسية استثنائية أمام النخبة العالمية، استنادا إلى الإنجازات المتتالية لهذه الرياضة.

وأشار إلى حرص الاتحاد المتواصل على استدامة وتطوير شراكاته المثمرة مع المؤسسات والهيئات الدولية للفروسية، بما يدعم النمو المستمر لرياضات الفروسية ويرتقي بها لمستويات تواكب النهضة العالمية وتحافظ على ريادة الدولة.

من جانبه، شدد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، على أن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي تترقبان حدثا عالميا استثنائيا في ديسمبر المقبل، وهو ما يجسد مكانتهما الرائدة في استضافة البطولات الرياضية بأعلى معايير التميز والجودة.

ووجه الهاجري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها المتواصل لرياضات الفروسية، مؤكدا التزام اتحاد الإمارات للفروسية بالعمل المشترك مع قرية بوذيب العالمية للقدرة لتسخير كافة الإمكانات والموارد بغية ضمان تنظيم بطولة تليق بمكانة الدولة وتعزز سجلها الحافل بالنجاحات الدولية.

وفي السياق ذاته، بين سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل فرصة جوهرية لدعم مسيرة تطوير رياضة القدرة على الصعيد الدولي، وتسهم في تعزيز قنوات التعاون بين الاتحادات الوطنية وترسيخ أفضل الممارسات التنظيمية والفنية، وهو ما يخدم مستقبل هذه الرياضة ويعزز حضورها وانتشارها في مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس لجنة القدرة، أن هذه الاستضافة تشكل نافذة جديدة لإبراز المستوى المتقدم الذي بلغته رياضة القدرة في دولة الإمارات، وتعكس بجلاء حجم الثقة الدولية بالإمكانات التنظيمية والفنية التي تملكها الدولة.

وقال إن مجلس إدارة الاتحاد ماض في تبني البرامج والسياسات التطويرية الداعمة لرياضات الفروسية، وعلى وجه الخصوص رياضة القدرة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات المرموقة على الساحة الدولية، ويعزز حضور فرسانها في كبرى البطولات العالمية، تأسيسا على الإرث الأصيل الذي تمثله الفروسية في وجدان المجتمع الإماراتي.