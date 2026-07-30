محمد الشرقي يلتقي رئيس جامعة الفجيرة.. ويطلع على مستجدات عملها

الفجيرة في 30 يوليو / وام / التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة وفريق عمل الجامعة.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على مستجدات عمل الجامعة وبرامجها الأكاديمية ومشاريعها.

وأكّد سموه، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الفجيرة في دعم قطاع التعليم العالي في الإمارة، وإستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الطلبة من أدوات العلم والمعرفة المتطورة، مشيرا إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمنظومة التعليم ومتطلبات تطويرها وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير.

وتقدم سعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لسير عمل الجامعة، مؤكدا مواصلة الجهود لتحقيق أفضل المخرجات.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.