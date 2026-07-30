دبي في 30 يوليو/ وام/ أنجزت أكاديمية دبي اللوجستية التابعة لجمارك دبي، 57% من خطتها التدريبية السنوية خلال النصف الأول من عام 2026، بعد تنفيذ 601 برنامج تدريبي، بنسبة نمو بلغت 9.24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إطار جهودها لتعزيز جاهزية الكفاءات في القطاعين الجمركي واللوجستي، ودعم تنافسية دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشملت البرامج التدريبية 96 برنامجاً حضورياً و505 برامج إلكترونية، فيما بلغ إجمالي ساعات التدريب 21,082 ساعة، بزيادة 13.44% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، منها 17,023 ساعة تدريبية حضورية و4,059 ساعة إلكترونية. كما بلغ متوسط التدريب 24 ساعة لكل موظف، بزيادة أربع ساعات عن الفترة نفسها من العام الماضي، واستفاد من البرامج 894 متدرباً، بنسبة نمو بلغت 13.64%.

وحققت البرامج التدريبية نسبة رضا بلغت 94%، بما يعكس كفاءة المحتوى التدريبي ومواءمته مع احتياجات العمل، فيما نفذت الأكاديمية 220 برنامجاً تدريبياً في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، و44 برنامجاً قيادياً لتطوير المهارات القيادية والإدارية، إلى جانب برامج متخصصة في الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية، وإدارة المشاريع، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والتشريعات والإجراءات الجمركية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة في جمارك دبي: "يمثل تطوير الكفاءات أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية دبي واستدامة نموها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق نواصل في أكاديمية دبي اللوجستية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تستشرف مهارات المستقبل، وتزود كوادرنا بالمعارف والقدرات التي تمكنهم من قيادة مستقبل العمل الجمركي واللوجستي، والمساهمة في تطوير خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً".

وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها الأكاديمية خلال النصف الأول من العام نجاح نهجها في بناء منظومة تعلم مستدامة ترتكز على الابتكار والتطوير المستمر، بما يعزز جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التحولات العالمية في التجارة والتقنيات الحديثة، ويدعم دور جمارك دبي كمُمكّن للتجارة وشريك في تعزيز تنافسية دبي".

وتواصل جمارك دبي، من خلال أكاديمية دبي اللوجستية، الاستثمار في تطوير رأس المال البشري باعتباره أحد الممكنات الاستراتيجية لبناء منظومة جمركية ولوجستية أكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.