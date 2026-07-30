رأس الخيمة في 30 يوليو / وام / أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التزامها الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة وصون الكرامة الإنسانية، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات ورؤيتها في حماية حقوق الإنسان، معتبرة أن "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" يمثل جرس إنذار للتنبيه والتذكير بالقوانين الوطنية والدولية الكفيلة بحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة. ونظمت القيادة العامة، بالتعاون مع شريكها الفاعل مركز أمان لإيواء النساء والأطفال، ورشة تثقيفية استهدفت سائقي سيارات الأجرة تزامناً مع هذا اليوم العالمي الذي يصادف الثلاثين من شهر يوليو من كل عام، بهدف توعيتهم بمخاطر هذه الجريمة المنتهكة لحقوق الإنسان.

واستعرض قسم الجرائم المنظمة، ممثلاً في فرع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مجموعة من النصائح التوعوية للسائقين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مكونات المجتمع، مشدداً على أهمية مشاركتهم وتعاونهم عبر الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه بها، لضمان تقديم المساعدة اللازمة لضحايا هذا النوع من الجرائم.