550 مشاركا و14 جهة حكومية في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل

عجمان في 30 يوليو/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، في قاعة الإمارات للضيافة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمزارعين ومنتجي العسل والأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب مشاركات خليجية وعربية، وذلك في إطار جهود إمارة عجمان للحفاظ على الموروث الزراعي وتعزيز الاستدامة البيئية والثقافية.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية والثقافة في عجمان، أن النسخة الـ11 من المهرجان تمثل ثمرة جهود متواصلة لتطويره على صعيد المحتوى والتنظيم والشراكات، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في صون الإرث الزراعي والثقافي لدولة الإمارات، ودعم توجهات القيادة الرشيدة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقال إن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة 14 جهة حكومية وأكثر من 550 مشاركاً من المزارعين وأصحاب المناحل والأسر المنتجة والحرفيين، بما يقدم للزوار تجربة متكاملة تجمع بين المسابقات النوعية والفعاليات الثقافية والتراثية والتوعوية، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنشيط الحركة السياحية والثقافية في الإمارة.

وأضاف أن النسخة الحالية تشهد أيضاً مشاركة مميزة من دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل، سلطنة عُمان ومملكة البحرين، إلى جانب مشاركين من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، عبر عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، بما يعزز الحضور الإقليمي للمهرجان ويشجع المنتجين والمزارعين على المشاركة بأجود منتجاتهم.

وأشار الهاشمي إلى مشاركة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في المهرجان من خلال الوقف الخيري لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي يتضمن توزيع شتلات النخيل بمختلف أنواعها على الزوار، إلى جانب تنظيم مزاد على رطب المزرعة الخاصة بسموه، يخصص ريعه لدعم الأعمال الخيرية.

من جانبه، أشاد سعادة طارق عبدالله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بحسن تنظيم المهرجان، مؤكداً أن مشاركة المؤسسة للعام الثاني على التوالي تأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى دعم المبادرات المجتمعية وترسيخ الثقافة الزراعية.

وأوضح أن المؤسسة أطلقت خلال المهرجان مبادرة "نخلة حميد في كل بيت"، التي تتضمن توزيع ألف فسيلة نخيل على زوار المهرجان، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على غرس النخيل وتعزيز حب الزراعة، وترسيخ قيم الاستدامة والمحافظة على الموروث الزراعي الإماراتي لدى مختلف فئات المجتمع.

وتتواصل فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يومياً في قاعة الإمارات للضيافة حتى الثالث من أغسطس 2026، مقدمةً للزوار تجربة تراثية ومجتمعية متكاملة تحتفي بأجود المنتجات المحلية، وتبرز ثراء الموروث الزراعي الإماراتي ومكانته في الهوية الوطنية.