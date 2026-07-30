منتخب الدراجات يشارك في سباقات بـ 4 دول ضمن معسكره الأوروبي

دبي في 30 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للدراجات، برنامج إعداد المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في أوروبا، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم في مونتريال، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان، وذلك من خلال المشاركة في سباقات الطريق والمضمار في 4 دول أوروبية، بلجيكا، وبولندا، والتشيك، وسلوفاكيا، ضمن خطة الاتحاد لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأوضح محمد بن شفيع، مدير المنتخبات الوطنية، أن المرحلة الحالية من المعسكر الأوروبي تضم 5 لاعبين، أحمد المنصوري، وسعيد حبش، وعبدالعزيز الهاجري، ومحمد العليلي، وسيف الغاوي، على أن ينضم إليهم خلال الفترة المقبلة محمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وحارب المرزوقي، وسلطان الحمادي، ضمن البرنامج الفني الذي يمتد طوال شهر أغسطس، ويتضمن المشاركة في عدد من سباقات الطريق والمضمار لاكتساب المزيد من الخبرات التنافسية.

وأكد ابن شفيع، أن البرنامج الأوروبي يمثل محطة رئيسية في إعداد المنتخبات الوطنية، لما يوفره من فرص احتكاك قوية مع مدارس عالمية مختلفة، بما يسهم في تطوير أداء اللاعبين ورفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الرسمية.

وقال إن الاتحاد يهدف إلى مواصلة تطوير مستوى لاعبيه وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في المشاركات الخارجية، مشيراً إلى أن البرنامج الإعدادي صُمم بما يتوافق مع أهداف المنتخبات الوطنية، ويمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بأعلى المستويات الفنية.

وأعرب إيان ملفن، مدرب المنتخب الوطني، عن رضاه بالمستوى الفني والبدني الذي وصل إليه اللاعبون، مشيداً بالتزامهم وانضباطهم طوال فترة الإعداد، ومعرباً عن ثقته بقدرتهم على تقديم مستويات قوية خلال المشاركات المقبلة، بما يعكس حجم العمل الذي أُنجز خلال الفترة الماضية.