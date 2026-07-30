القاهرة في 30 يوليو/ وام/ استنكر نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية، أمس، والذي تبين وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتج عن طائرة مسيرة.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن هذا الاستهداف يمثل عدوانا مرفوضا ومدانا على المقدرات المصرية، محذرا من مغبة ما قد تقدم عليه بعض الأطراف من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، والدخول في مغامرات غير محسوبة.

وجدد فهمي رفض الاعتداءات على الدول العربية، مشيرا إلى الدور المصري الواضح منذ اندلاع الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل الجاد والمتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة، والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس ينهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.

قر/مق/مط