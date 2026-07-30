شرطة أبوظبي تستعرض تاريخها وموروثها الأمني في "ليوا عجمان للرطب والعسل"

عجمان في 30 يوليو / وام / تشارك شرطة أبوظبي ممثلة بجناح الموروث الشرطي في النسخة الحادية عشرة من مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل"، مستعرضة مسيرة العمل الشرطي في الإمارة لتعريف الزوار بتاريخ الشرطة وتطورها عبر العقود، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على الموروث الشرطي وتعزيز الهوية الوطنية.

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات التراثية التي تحتفي بالنخلة والموروث الإماراتي الأصيل، مشكلاً منصة حيوية لتعزيز الوعي بالتراث الوطني وإبراز مكوناته الحضارية.

ويتضمن الجناح عرض صور تاريخية نادرة ووثائق ومقتنيات شرطية قديمة تروي قصة تأسيس شرطة أبوظبي وتطور منظومتها الأمنية، كما يسلط الضوء على محطات بارزة في مسيرة الأمن والاستقرار التي شهدتها الإمارة، إلى جانب التعريف بالأدوات والمعدات الشرطية التي كانت تُستخدم في الماضي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في هذا المهرجان تأتي تجسيداً لالتزامها المستمر بصون الموروث الشرطي، وتعريف أفراد المجتمع، لا سيما الأجيال الناشئة، بتاريخ المؤسسة الأمنية ودورها الريادي في حماية المجتمع، بما يعزز الاعتزاز بالهوية الوطنية ويجسد مسيرة التطور والإنجاز التي شهدتها إمارة أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة.