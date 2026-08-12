حاكم رأس الخيمة يستقبل سلطان النيادي.. ويطلع على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"

رأس الخيمة في 12 أغسطس / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، يرافقه سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، بحضور عدد من أعضاء المجالس الشبابية التابعة لجهات في إمارة رأس الخيمة.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمعالي الدكتور سلطان النيادي والوفد المرافق، واطلع خلال اللقاء على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"، ومساراته وأهدافه.

كما استمع سموه إلى آراء أعضاء المجالس الشبابية وتطلعاتهم، وجرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتمكين الشباب وتأهيلهم، وتنمية قدراتهم، وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الوطني، بما يعزّز إسهامهم في مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من التنمية المستدامة والازدهار.

وأكد سموه أن شباب الإمارات أساس التنمية ومحرك رئيسي لمسيرة ازدهار الوطن، وأن الثقة بقدراتهم وطموحاتهم تمثل ركيزة أساسية في نهج دولة الإمارات ورؤيتها للمستقبل، مشيراً إلى أن ما يمتلكه الشباب من معرفة وطاقة وإبداع يمثل ثروة وطنية حقيقية قادرة على تحويل الطموحات إلى نجاحات وإنجازات وطنية عظيمة.

وأشار سموه إلى أن الاستثمار في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم استثمار في مستقبل الوطن واستدامة ازدهاره، مؤكداً أن تمكينهم لا يقتصر على إعدادهم للمستقبل، بل يمتد إلى إشراكهم في صناعته، ومنحهم الثقة والمساحة للمبادرة وتحمّل المسؤولية.

وهنأ سموه شباب دولة الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وحثهم على مواصلة التعلّم والسعي إلى التميّز، وتبنّي ثقافة الإبداع والابتكار، مؤكداً أن النجاح رحلة تتطلب المثابرة والانضباط والتحلي بروح القيادة، بما يمكّنهم من تحقيق التطلعات الوطنية ومواصلة مسيرة الإنجاز.

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جهود المؤسسة الاتحادية للشباب في تطوير المبادرات والبرامج التي تهيئ الشباب للمراحل المقبلة من حياتهم، وتمنحهم الأدوات والمعارف التي تعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية، مشيداً بالدور الذي تؤديه المجالس الشبابية في إيصال صوت الشباب وتعزيز حضورهم في مسارات العمل الوطني.

واستمع سموه إلى شرح حول برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف حديثي التخرج من الثانوية العامة من الشباب والشابات، بهدف إعدادهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم التي تعزز قدرتهم على اختيار مساراتهم المستقبلية بثقة ووعي، والإسهام في خدمة المجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية.

وتعرّف سموه إلى المراحل التدريبية للبرنامج، الذي يمتد على مدى 11 شهراً، ويجمع بين التعلّم النظري والتدريب التخصصي والتطبيق الميداني، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وربط معارف الشباب ومهاراتهم بمتطلبات المستقبل واحتياجات التنمية الوطنية.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال، وما يوليه سموه من اهتمام متواصل بالشباب، مؤكداً أن هذا الدعم يجسد نهج القيادة الرشيدة في الاستثمار بطاقات الشباب، وتوفير البيئة والفرص التي تنمي قدراتهم وتعزز جاهزيتهم، وتمكنهم من تحويل طموحاتهم وأفكارهم إلى إنجازات تسهم في خدمة الوطن وصناعة مستقبله.