«دبي الإسلامي» يطلق أول مجلس للشباب

دبي في 12 أغسطس /وام/ أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب بهدف تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز مشاركتها في تطوير البنك وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على الإسهام في رسم مستقبل القطاع المصرفي.

يضم المجلس ثمانية أعضاء من خلفيات متنوعة تمتد دورة عضويتهم لعامين ويشكل منصة مؤسسية تتيح للموظفين الشباب طرح أفكارهم ورؤاهم والتواصل المباشر مع قيادات البنك والمشاركة في تطوير مبادرات تشمل تجربة المتعاملين ومشاركة الموظفين والابتكار وتعزيز حضور العلامة التجارية.

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي إن الاستثمار في الشباب أحد أهم الاستثمارات لما يمتلكونه من طموح وقدرة على النظر إلى التحديات والفرص من زوايا مختلفة مؤكداً أهمية توفير البيئة التي تمنحهم الثقة والخبرة والاستعداد لتحمل مسؤوليات أكبر مستقبلاً.

وأوضح أن المجلس يدعم إعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة ويتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33

جاء إطلاق المجلس بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب حيث عقدت جلسة بعنوان «حوار مع قادة المستقبل» ناقشت طموحات الأعضاء ودورهم في تطوير البنك.