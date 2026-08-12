طلبة برنامج «سفراؤنا الدولي» يستكشفون تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي بكندا

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ خاض طلبة برنامج «سفراؤنا الدولي» 2026 تجربة أكاديمية وتطبيقية في كندا ركزت على استكشاف تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني وتطوير حلول مبتكرة لتحديات واقعية بالتعاون مع جامعة تورنتو متروبوليتان.

تضمن البرنامج جلسات متخصصة تناولت علاقة التكنولوجيا بالمجتمع والذكاء الاصطناعي والهوية الإنسانية والروبوتات ومستقبل العمل إلى جانب الأخلاقيات والمواطنة الرقمية بما يعزز فهم الطلبة للأبعاد الإنسانية والمجتمعية المصاحبة للتطور التكنولوجي.

وشارك الطلبة في ورش تفاعلية ومشاريع للتصميم الهندسي داخل مختبرات ومراكز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة بهدف تطوير قدراتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي وتحويل الأفكار إلى حلول عملية.

وشكل الهاكاثون المصغر لحلول أهداف التنمية المستدامة أحد أبرز محطات التجربة وعمل من خلاله الطلبة ضمن فرق على دراسة تحديات تنموية وابتكار حلول لها وعرض مشاريعهم النهائية ومناقشتها فيما أتاحت لهم ورشة «محفزات الأمن السيبراني» التعرف إلى تحديات حماية البيانات والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وشملت التجربة استكشاف التنوع الثقافي والحضري في تورنتو وزيارة عدد من معالمها العلمية والتاريخية.

تأتي المشاركة ضمن أهداف برنامج «سفراؤنا الدولي» لإعداد طلبة يمتلكون المعرفة والوعي العالمي ومهارات المستقبل ويجمعون بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على التجارب الدولية بما يدعم قدرتهم على الإسهام في مسيرة التنمية وبناء مستقبل دولة الامارات.