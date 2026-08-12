تأهل 6 شركات ناشئة في الإمارات للنسخة الأولى من برنامج ماستركارد "لايتهاوس"

دبي في 12 أغسطس /وام/ أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز ماستركارد العالمي للذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية في دبي اختيار ست شركات ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للانتقال إلى المرحلة التالية من النسخة الأولى لبرنامج "ماستركارد لايتهاوس" في دولة الإمارات بهدف تسريع نموها وتعزيز جاهزيتها للتوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.

تضم قائمة الشركات المختارة «لويال» و«نيوفورم تكنولوجيز» و«نود شيفت» و«بولينوم» و«فالورا إيه آي» و«زايبل إيه آي» وتشارك جميعها في برنامج إرشادي مكثف يمتد أربعة أشهر بإشراف خبراء عالميين لتطوير حلولها وتعزيز فرص تعاونها مع المؤسسات المالية والمستثمرين وشركاء الأعمال.

وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي أن الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي يمثل استثماراً مباشراً في اقتصاد المستقبل مشيراً إلى أن البرنامج يوفر منظومة تساعد الشركات الواعدة على تطوير حلولها وتسريع نموها وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً

كان البرنامج قد شهد وصول 14 شركة إلى المرحلة النهائية قبل اختيار ست منها وفق معايير شملت الابتكار وكفاءة فرق العمل ونماذج الأعمال وقابلية التوسع وإمكانات النمو العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج كان قد انطلق في الإمارات في مايو 2026 فيما أسهم منذ إطلاقه عالمياً عام 2018 في بناء أكثر من 300 شراكة واستقطاب استثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار ودعم 228 شركة ناشئة.