النائب العام للاتحاد : شباب الإمارات ركيزة التنمية وصناعة المستقبل

أبوظبي في 12 أغسطس/وام/ أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد أن شباب دولة الإمارات يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وشريكاً فاعلاً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، بما يمتلكونه من طموح ومعرفة وقدرة على الابتكار.

وأضاف معاليه فى كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام أن دولة الإمارات أولت الشباب اهتماماً استثنائياً، من خلال تمكينهم وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والمبادرة وصنع القرار.

وأوضح أنه في النيابة العامة الاتحادية، يحرصون على تمكين الكفاءات الشابة والاستفادة من طاقاتها وأفكارها في تطوير منظومة العمل، وتعزيز جاهزيتها لتحمل المسؤولية والمساهمة في تطوير منظومة العدالة.فبطموح الشباب تتجدد الأفكار، وبطاقاتهم تتسارع الإنجازات، وبهم نصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات.