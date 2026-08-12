"خيرية الشارقة" توزع 2600 حقيبة صيفية على العمال ضمن حملة "برداً وسلاماً"

الشارقة في 12 أغسطس/ وام/ وزعت جمعية الشارقة الخيرية 2600 حقيبة صيفية على العمال في مواقع العمل الميدانية، إلى جانب المياه والمبردات، ضمن حملة «برداً وسلاماً» التي تنفذها سنوياً خلال فصل الصيف، بهدف توفير مستلزمات وقائية تساعدهم على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقال محمد الملا، مدير مكتب التطوع وخدمة المجتمع بالجمعية إن الحملة تأتي في إطار حرص الجمعية على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع بمبادرات تستجيب لاحتياجاتهم بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن «برداً وسلاماً» تحمل رسالة تقدير للعمال الذين يؤدون مهامهم في مواقع العمل الميدانية، إلى جانب دورها الوقائي في دعم سلامتهم وراحتهم خلال أشهر الصيف.

وأوضح أن الحقائب تحوي مستلزمات وقائية، من بينها النظارات الشمسية والقفازات والمظلات، إلى جانب المياه والمبردات، بما يساعد العمال على أداء أعمالهم في ظروف أكثر أماناً، ويسهم في الحد من آثار التعرض للحرارة المرتفعة والإجهاد الحراري.

وأضاف أن مشاركة المتطوعين وفرق الشباب في تجهيز وتوزيع المستلزمات أضفت بعداً مجتمعياً على الحملة، وأسهمت في تعزيز قيم التطوع والعطاء وخدمة المجتمع، مؤكداً أن العمل التطوعي مساهم رئيسي في إنجاح المبادرات المجتمعية.