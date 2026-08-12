"الشارقة للعلوم القضائية" ينظم برنامج تهيئة القضاة المعارين

الشارقة في 12 أغسطس/ وام/ أكد سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصّار، نائب رئيس مجلس القضاء، رئيس الدائرة القانونية لإمارة الشارقة، أهمية تهيئة القضاة المعارين للعمل في محاكم الإمارة، وإعدادهم لمباشرة مهامهم القضائية، بما يوفر البيئة المهنية المناسبة لأداء مهامهم بكفاءة واستقلالية، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال أعمال برنامج التهيئة القضائية للقضاة المعارين، الذي ينظمه معهد الشارقة للعلوم القضائية، بحضور سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في الشارقة، وسعادة الشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والقاضي الدكتور محمد الظنحاني، رئيس محكمة الذيد، مدير إدارة التطوير المؤسسي.

وأكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أهمية تعريف القضاة المعارين بالأنظمة والإجراءات المعتمدة في الإمارة، بما يعزز جاهزيتهم لمباشرة مهامهم بكفاءة، مرحباً بهم للعمل في محاكم الشارقة.

يهدف البرنامج إلى تعريف القضاة بمنظومة العمل القضائي والإداري في الإمارة، والأنظمة والبرامج الإلكترونية المعتمدة وآليات العمل المتبعة، من خلال سلسلة من الجلسات واللقاءات التعريفية، بما يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الأداء القضائي وتمكينهم من مباشرة مهامهم وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة وأفضل الممارسات القضائية.