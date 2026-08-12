اقتصادية الشارقة ومجموعة الطنيجي للأعمال توفران مكاتب للشركات الأجنبية للاستثمار في الإمارة

الشارقة في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إطلاق مبادرة مشتركة مع مجموعة الطنيجي للأعمال، لتوفير مكاتب بمركز الطنيجي للأعمال لفروع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالإمارة وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية ودعم نمو واستدامة قطاع الأعمال.

تأتي المبادرة امتداداً لمبادرة سابقة أتاحت مكاتب للمستثمرين المبتدئين، وتهدف إلى توفير بيئة عمل محفزة للشركات الأجنبية، ودعمها بالأدوات والموارد اللازمة لتطوير أعمالها والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتركيز على النمو.

وأكدت الدائرة أن المبادرة تعكس حرصها على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم حلول عملية تسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.

وأشارت إلى مواصلة تنفيذ مبادرات داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تشمل التوفيق بين الأعمال، وتنظيم الورش التأهيلية، وتسهيل المشاركة في المعارض، بما يسهم في تنمية قطاعات اقتصادية جديدة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الشارقة وجهةً جاذبة للاستثمار.