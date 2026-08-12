مطار الشارقة يختتم برنامجه الصيفي للأطفال

الشارقة في 12 أغسطس/وام/ اختتم "مطار الشارقة" برنامجه الصيفي للأطفال، الذي امتد خلال شهري يوليو وأغسطس، وتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية المخصصة للأطفال وعائلاتهم، بهدف تعزيز تجربة السفر وتوفير أجواء ترحيبية وممتعة للمسافرين الصغار.

شملت الفعاليات - التي أقيمت في مناطق الوصول والمغادرة وصالات المطار- توزيع الهدايا على الأطفال، وعروض الدمى، وجلسات سرد القصص، وأنشطة التلوين الإبداعية.

وأكد المطار أن البرنامج يأتي في إطار جهوده لتطوير خدمات ومبادرات تراعي احتياجات العائلات، وتجمع بين الترفيه والتعلم، بما يسهم في توفير تجربة سفر سلسة ومتكاملة لمختلف فئات المسافرين.