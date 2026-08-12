"مجرى" ينظم حلقة نقاشية بعنوان «الأسرة ومستقبل الشباب: من التكوين إلى التلاحم»

دبي في 12 أغسطس/وام/ نظم "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حلقة شبابية بعنوان «الأسرة ومستقبل الشباب: من التكوين إلى التلاحم»، في دبي، ضمن سلسلة «حلقات شبابية»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

ركزت الحلقة على سبل تمكين الشباب بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات واعية تسهم في بناء أسر مستقرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، بما يدعم منظومة الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويجسد التزام «مجرى» بتمكين الشباب بوصفهم شركاء في صناعة الأثر الوطني المشترك.

تناولت الحلقة أربعة محاور رئيسية شملت تكوين الأسرة، ونمو الأسرة، والأدوار داخل الأسرة، وتمكين الشباب في استدامة الأسرة، بهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، ومناقشة التحديات المرتبطة بالزواج والإنجاب والأدوار الأسرية، وتمكينهم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مسؤولة تسهم في بناء الأثر المستدام، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الأساس لبناء الأثر المستدام، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل البيئة الأولى التي تتشكل فيها القيم وتنمو فيها روح المسؤولية، ومنها يبدأ بناء مجتمع أكثر تماسكاً.

وقالت إن «مجرى» يعمل من خلال حلقاته الشبابية على تمكين الشباب بالمعرفة وتعزيز الحوار البنّاء، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية تسهم في بناء أسر مستقرة، وتحقق أثراً موثوقاً وقابلاً للقياس يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

تندرج الحلقة ضمن سلسلة «حلقات شبابية» التي ينظمها «مجرى» بهدف تعزيز مشاركة الشباب في القضايا الوطنية ذات الأولوية، وترسيخ ثقافة الحوار، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق الأثر المستدام، دعماً لرؤية دولة الإمارات نحو مجتمع أكثر ازدهاراً وتلاحماً.