مصر تحقق 112 كشفا للبترول والغاز خلال عامين

القاهرة في 12 أغسطس/وام/أعلنت مصر أن أنشطة البحث والاستكشاف خلال العامين الماليين الماضيين أسفرت عن تحقيق 112 كشفا جديدا للبترول والغاز، منها 88 كشفا للزيت الخام و24 كشفا للغاز الطبيعي، بعد حفر 149 بئرا استكشافية، ومن أبرزها كشف “دينيس” للغاز في بورسعيد.

وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري في تصريح له اليوم إنه يجري الإعداد لتوقيع 13 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار، تتضمن الالتزام بحفر 120 بئرا، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ مسح سيزمي جديد في منطقة غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية لجمع بيانات جيولوجية وجيوفيزيقية ودعم البحث عن البترول والغاز في المنطقة التي لم تشهد أنشطة بترولية من قبل.

وأضاف أنه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 تم توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 823.1 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 93.5 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 134 بئرا.