سباحا "نادي أبوظبي للرياضات المائية" يخوضان تجربة تدريبية وأكاديمية في أميركا وكندا

أبوظبي في 12 أغسطس/وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية خوض كل من لاعبه حسين شوقي ولاعبته أداورا أوبارا تجربة جديدة في مسيرتهما الرياضية، من خلال مواصلة الدراسة والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بما يسهم في تطوير مستواهما الرياضي والأكاديمي، وتعزيز حضورهما في المنافسات الدولية.

جاء ذلك خلال حفل أقامه النادي اليوم في مقره بمدينة محمد بن زايد، للاحتفاء بالسباحين، وتكريمهما تقديراً لما حققاه من إنجازات مع النادي والمنتخب الوطني، وذلك بحضور، سعادة عبد الله الوهيبي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وسعادة حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأحمد خلفان الجهوري عضو مجلس إدارة النادي، إلى جانب ممثلي وزارة الرياضة، و لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية هاميلتون أكواتيك، وعدد من السباحين والمدربين والإداريين وعائلات اللاعبين.

ويواصل حسين شوقي، بطل الإمارات وآسيا والبطولة العربية ودورة الألعاب الخليجية، مسيرته الرياضية والأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض مرحلة جديدة من التدريب والدراسة، في إطار تطلعه إلى مواصلة تطوير مستواه وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

فيما تستعد السباحة أداورا أوبارا، بطلة البطولة العربية ودورة الألعاب الخليجية، لخوض تجربة تدريبية ودراسية جديدة في كندا، بعد مسيرة مميزة مع نادي أبوظبي للرياضات المائية والمنتخب الوطني، على أن تواصل العمل على تطوير مستواها والاستعداد للمنافسات المقبلة.

وأكد أحمد خلفان الجهوري أن نادي أبوظبي للرياضات المائية سيواصل دعم لاعبيه بالتعاون مع لجنة المواهب بوزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات المائية من أجل الوقوف على جاهزيتهم الكاملة خلال الفترة المقبلة، ليكونوا أحد العناصر الأساسية للمنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات.

وأضاف أن خوض تجارب احترافية وأكاديمية في الخارج يعزز خبراتهم ويدعم طموحاتهم في الوصول إلى مستويات أعلى.