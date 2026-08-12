فعاليات متنوعة تعزز الإبداع والريادة وتمكين الشباب ضمن أيام الفجيرة للشباب

الفجيرة في 12 أغسطس/وام/تواصلت فعاليات أيام الفجيرة للشباب في يومها الثالث، بمجموعة متنوعة من الورش والمبادرات والتحديات الشبابية التي ركزت على تعزيز الإبداع والابتكار، وتنمية المهارات، ودعم الصحة النفسية، وترسيخ مفاهيم الريادة وتحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر إيجابي في المجتمع.

وضمن فعاليات «أيام الفجيرة للشباب» وبالتزامن مع «عام الأسرة»،نظّم مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في خدمة الأسرة.. تقنية تجمع ولا تفرق»، لبحث دور الذكاء الاصطناعي في دعم استقرار الأسرة وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

واستضافت الجلسة الباحث في الذكاء الاصطناعي عيسى المناعي، الذي استعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية وتنظيم الحياة اليومية، إلى جانب أهمية حماية الخصوصية والأمن الرقمي وتحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا.

وأكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير المجلس، أن تنظيم الجلسة يأتي انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وحرص المجلس على دعم المبادرات التي تعزز تماسك الأسرة والوعي المجتمعي لدى الشباب، وتواكب توجهات دولة الإمارات نحو مجتمع أكثر جاهزية للمستقبل.

كان برنامج اليوم الثالث قد بدأ بورشة نظمها نظم مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، ممثلا بمجلس شباب المركز بعنوان " الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية: من البيانات المكانية إلى القرارات الذكية" وركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وآليات الاستفادة من البيانات المكانية وتحليلها باستخدام التقنيات الذكية، بما يسهم في الوصول إلى معلومات أكثر دقة وسرعة، وتحويل البيانات إلى رؤى تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

واستعرضت الورشة أهمية التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية في استشراف المستقبل، وتحسين كفاءة الخدمات، وتطوير الحلول المبتكرة في مختلف المجالات، إلى جانب تسليط الضوء على دور الشباب في تبني التقنيات الناشئة والمساهمة في بناء منظومة رقمية قائمة على الابتكار والمعرفة.

وشهد اليوم اطلاق مجلس شباب الدائرة المالية بحكومة الفجيرة مبادرة «جواز جدارة»، بهدف تحفيز المجالس الشبابية في إمارة الفجيرة على تنفيذ مبادرات نوعية ومتنوعة، وتوثيق إنجازاتها ومشاركتها على مدار العام، بما يعزز روح التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات بين الشباب والمجالس الشبابية.

وأشارت أسماء أحمد أخصائي علاقات عامة بالدائرة المالية بحكومة الفجيرة عضو مجلس شباب الدائرة إن المبادرة تقوم على مجموعة من الفئات والمعايير التي تركز على الريادة والابتكار والأثر، بما يتيح للمجالس الشبابية استعراض مبادراتها وإنجازاتها، وإحداث أثر مستدام في مختلف المجالات، وصولاً إلى بناء نموذج شبابي تنافسي يعزز ثقافة المبادرة والتميز.

من جانبها أشادت مريم عبد الله المطروشي نائب مدير الدائرة المالية للشؤون المالية بحكومة الفجيرة بالمبادرة مؤكدة أن الطموح يتجه مستقبلاً إلى توسيع نطاق «جواز جدارة» وتحويله إلى مبادرة اتحادية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما يسهم في تعميم التجربة والاستفادة منها على مستوى الدولة.

وتضمن البرنامج أيضا ورشة قدمتها ثراء حمدي أستاذة الرسم في أكاديمية الفجيرة للفنون تناولت فيها الفن كوسيلة للتعبير عن المشاعر والتعامل مع الضغوط.

وفي إطار تعزيز وعي الشباب بذواتهم واستعدادهم للمستقبل، شهدت الفعاليات ورشة تفاعلية اعتمدت على الحوار ومجموعة من المحطات التي أتاحت للشباب فرصة اكتشاف قدراتهم وإطلاق طاقاتهم، إلى جانب ربطهم بجذورهم وتراثهم، وتحفيزهم على التفكير في مستقبلهم والاستعداد لما بعد خمس سنوات.

قدمت الورشة موزة سالم الصريدي عضو مجلس شباب الثقافة والهوية الوطنية وتضمنت نشاطاً مميزاً تمثل في كتابة كل مشارك رسالة إلى نفسه يفتحها بعد خمس سنوات، إلى جانب التقاط صورة تذكارية ووضعها في إطار، في تجربة تهدف إلى ترسيخ أهداف الشباب في أذهانهم وتحفيزهم على البدء من اليوم في تطوير ذواتهم وبناء مستقبلهم.

وجرى تنظيم مبادرة تحدي الـPuzzle للشباب، وذكرت موزة محمد اليماحي عضو مجلس الفجيرة للشباب أن المبادرة هدفت إلى قياس قدرات المشاركين في التركيز وسرعة التركيب وحل التحديات، وسط أجواء تنافسية تفاعلية، بمشاركة عدد من الشباب والشابات.

وفي محور ريادة الأعمال، استهدفت إحدى الفعاليات التي نظمها مجلس شباب سيدات الأعمال الشباب والشابات المقبلين على تأسيس مشاريع جديدة، من خلال تعريفهم بالأساليب الصحيحة في التفكير الريادي، وكيفية اكتشاف الفرص المتاحة في المجتمع وعدم الاكتفاء بانتظارها، بل البحث عنها وصناعتها وتحويل المشكلات والتحديات إلى أفكار وحلول ومشاريع ذات قيمة.

وركزت الورشة التي قدمتها رائدة الأعمال الدكتورة مليحة محمود المازمي على مفهوم العقلية الريادية، باعتبار أن المشكلة أو التحدي يمكن أن يتحول إلى فرصة استثمارية من خلال التفكير الإبداعي والابتكار.

ونظّم مجلس شباب بلدية دبا ورشة توعوية حول مخاطر الكهرباء في فصل الصيف، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الاستخدام الآمن للأجهزة والتوصيلات الكهربائية، والحد من الحوادث الناجمة عن سوء الاستخدام.

على صعيد متصل انطلقت بطولة مجلس شباب شرطة الفجيرة للبادل في ميدان Padel Zone Fujairah وسط أجواء رياضية تنافسية، بما يعزز النشاط البدني وروح الفريق والتواصل بين المشاركين.

وحضرت جانبا من الفعاليات سعادة شيخة الكندي عضو المجلس الوطني الاتحادي والتي أكدت أن الشباب يمثلون لبنة أساسية في بناء مستقبل الدولة، وأن ما يكتسبونه اليوم من مهارات وخبرات وتجارب سيكون رصيداً مهماً لإعداد جيل من القادة القادرين على إدارة المنظومات وصناعة الأفكار والاستراتيجيات المستقبلية.

وثمنت جهود الشباب خلال أيام الفجيرة للشباب وما شهدته من ورش وفعاليات وأنشطة متنوعة أسهمت في تعزيز حضورهم ودورهم في المجتمع، مؤكدة أن شباب اليوم امتداد لشباب الأمس، وبهم يستمر العطاء وتتواصل مسيرة الإنجازات.