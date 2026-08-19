ختام ناجح لبطولة العين للشطرنج الخاطف بمشاركة 119 لاعبا ولاعبة

العين في 19 أغسطس/ وام / اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات بطولة "مول العين"، بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة، خاضوا 9 جولات في الشطرنج الخاطف وفق النظام السويسري.

وأسفرت المنافسات عن تتويج الفلبيني شيران بارتولاتا بالمركز الأول، وجاء ثانيا خليفة طلال البلوشي، ومحمد أحمد فرج ثالثا، كما تم تكريم أحمد يونس الخميري، والصغيرة النعيمي بجائزة أفضل لاعب ولاعبة.

توّج الفائزين المستشار يوسف الكويتي، عضو مجلس الإدارة، الأمين المالي، الذي أشاد بمستوى اللاعبين واللاعبات، والإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، وما شهدته منافساتها من حضور وتفاعل يجسدان نجاح النادي في تقديم فعاليات رياضية ومجتمعية جاذبة.