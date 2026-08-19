ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل

بانغي في 19 أغسطس/ وام / ارتفع عدد ضحايا انهيار موقع لتعدين الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين حسب مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بإفريقيا الوسطى.

ووقع الانهيار في منجم الذهب الحرفي في بلدة زامبوي، على بعد نحو 50 كيلومترا من بلدة بابوا، وأسفر عن انهيار عدد من الأنفاق تحت الأرض التي كان يعمل فيها عمال المناجم.

يذكر أن الانهيارات تتكرر في مناجم جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تزخر أراضيها بثروات معدنية مهمة، وغالبا ما تستغل مناجمها بالطرق الحرفية وخارج الرقابة، ما يزيد مخاطر وقوع مثل هذه الحوادث.

-خلا-.