الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الشعوب المتضررة من الأزمات الإنسانية

القاهرة في 19 أغسطس/ وام / أكدت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع الشعوب العربية التي تعاني أزمات إنسانية، والتزامها بدعم الفئات الأشد ضعفا وتلبية احتياجات الدول المتضررة من الأزمات والكوارث.

وثمنت الأمانة العامة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، جهود الدول الأعضاء والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.

وأكدت الجامعة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم صمود المجتمعات المتضررة ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

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