تجارب تفاعلية ترسم ملامح منتدى المرأة الإماراتية 2026

دبي في 27 أغسطس / وام / قدم منتدى المرأة الإماراتية 2026، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة اليوم في مدينة جميرا، تجربة متكاملة تجمع بين الفن والتقنية والابتكار، من خلال مجموعة من الفعاليات والمنصات التفاعلية التي استعرضت مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها،.

وأخذت الفعاليات المصاحبة ضيوف المنتدى في رحلة بدأت من استحضار محطات من تاريخ دبي ومسيرة مؤسسة دبي للمرأة، وامتدت إلى تصورات مستقبلية لما يمكن أن تحققه المرأة الإماراتية خلال العقود المقبلة، في تجربة تعكس شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل".

وتبرز ضمن فعاليات المنتدى تجربة "بوابة المستقبل"، التي تبدأ بباب مستوحى من التراث الإماراتي، ليعبر منه الزائر إلى محتوى بصري يستعرض رحلة دبي وتحولاتها المتسارعة، وكيف تحولت الرؤى والطموحات إلى إنجازات صنعت مكانة المدينة عالمياً.

كما قدمت فعالية "الجدار الزمني التفاعلي" نافذة على مسيرة مؤسسة دبي للمرأة التي امتدت لعشرين عاماً، والحافلة بالإنجازات والمحطات الإستثنائية.

وأتاحت الفعالية للزوار اختيارات متعددة عبر جهاز لوحي، لتظهر أمامهم أبرز الأحداث واللحظات التي شكّلت علامات فارقة في مسيرة المؤسسة، حيث جمعت الفعالية بين التوثيق والتفاعل.

وعبر صحيفة افتراضية مستقبلية تحمل اسم "الإمارات الآن"، نقلت هذه الفعالية ضيوف المنتدى إلى العام 2065 لتكتب أخبار الغد كما لو أنها تحدث الآن، تتصدر صفحاتها عناوين تتخيل إلى أين يمكن أن تصل المرأة الإماراتية في العقود المقبلة من علوم المستقبل والدبلوماسية الرقمية إلى التنقل الجوي والإعلام المدعوم بالـ"روبوتات" وغيرها من المجالات التي تعيد رسم شكل الحياة.

ولا تقدم الصحيفة المستقبل بوصفه تنبؤاً بقدر ما تطرحه كسؤال مفتوح، إذا كانت المرأة الإماراتية قد وصلت اليوم إلى ما كان يبدو بالأمس حلماً، فأي عناوين ستكتبها عن نفسها في العقود القادمة؟.

وتوسعت التجربة التفاعلية لتشمل منصات شركاء المنتدى، الذين قدموا محتوى وتجارب تجمع بين الاستدامة والتكنولوجيا والإبداع والمعرفة.

وأخذت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، الشريك الاستراتيجي للمنتدى من جانبها الزوار في تجربة واقع افتراضي تستعرض مستقبل الطاقة النظيفة في دبي، من خلال جولة رقمية فوق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بما يعكس توجه الإمارة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.

ومن خلال هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، الشريك الثقافي للمنتدى، قدمت الفنانة الإماراتية عائشة الشامسي من نادي دبي لأصحاب الهمم عملاً فنياً بعنوان "من الجذور إلى القمم"، يجسد رحلة المرأة الإماراتية من أصالة الجذور والاعتزاز بالهوية إلى فضاءات الطموح والابتكار.

وشارك دبي الإسلامي، أحد الشركاء المميزين للمنتدى، بمنصة تسلط الضوء على أكاديمية دبي الإسلامي ودورها في الاستثمار في رأس المال البشري وصناعة الكفاءات، من خلال بيئة تعليمية متطورة وبرامج تدريبية تخصصية يقدمها نخبة من الخبراء والمحترفين، في مجالات تشمل الصيرفة الإسلامية وخدمة المتعاملين، بما يعكس أهمية المعرفة والتطوير المستمر في بناء كوادر قادرة على مواكبة تحولات القطاع المصرفي.

وشاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة تبرز إسهامات المرأة الإماراتية في قطاع التنقل، ودورها في أحد أهم القطاعات المرتبطة بتطور المدينة وجودة الحياة فيها.

ووضعت بلدية دبي، الشريك المميز للمنتدى التكنولوجيا في قلب تجربتها من خلال فعالية خاصة سلطت الضوء على حضور وإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل.. إلى جانب استعراض "منصة التوأم الرقمي" وهو نموذج رقمي متكامل يبني نسخة رقمية حيوية للمدينة تعكس واقعها في الوقت الفعلي.

ويمثل المشروع محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها بوصفها المدينة الأفضل للحياة والعمل والاستثمار، ونموذجاً عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي، لتقدم لحضور المنتدى لمحة عن الكيفية التي تُدار بها مدن المستقبل عبر تعزيز كفاءة التخطيط وصناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة.

كما شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الشريك المميز للمنتدى، بمنصة خاصة ضمن الفعاليات المصاحبة، تضيف إلى تجربة المنتدى بُعداً يرتبط بالتنقل ومستقبل المدينة، وتبرز إسهامات المرأة الإماراتية في قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة تطور دبي وجودة الحياة فيها.

جدير بالذكر أن الفعاليات المصاحبة لمنتدى المرأة الإماراتية تعكس هذا العام رؤية تتجاوز الاحتفاء بالإنجازات إلى استشراف ما يمكن أن تحققه المرأة الإماراتية مستقبلاً، عبر تجارب وضعت الحضور بين ذاكرة الإنجاز وطموح الغد.

ومن خلال هذا المزيج من الفن والتكنولوجيا والتجارب التفاعلية، قدم المنتدى صورة حية لمسيرة المرأة الإماراتية.. مسيرة انطلقت من جذور راسخة، وتواصل التقدم نحو مستقبل أكثر طموحاً وتأثيراً.