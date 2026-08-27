شرطة الشّارقة تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتيّة"

الشارقة في 27 أغسطس / وام / احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة بمناسبة يوم المرأة الإماراتيّة ضمن برنامج متكامل امتدّ على مدار يومين تقديرًا للدور الرّياديّ الذي تؤديه المرأة الإماراتية في مسيرة العمل الأمني وما حققته من حضور نوعي وإسهامات فاعلة في دعم منظومة الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.

حضر الفعاليّةَ الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشّارقة و عددٌ من مديري العموم والضّباط إلى جانب مشاركة واسعة من منتسبات القيادة من مختلف الإدارات في أجواء عكست الاعتزاز بما وصلت إليه المرأة الإماراتيّة من مستويات متقدّمة في مختلف مجالات العمل الأمني.

و أكّد سعادة اللواء دكتور علي أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الدّاعمة أن المرأة الإماراتية أثبتت عبر مسيرتها أنها شريك رئيس في بناء الوطن وصون مكتسباته وأن ما حقّقته من نجاحات متواصلة يعكس ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرّشيدة التي جعلت من تمكين المرأة نهجًا وطنيًّا راسخاً.

وأشار سعادته إلى أن القيادة العامّة لشرطة الشّارقة تولي كوادرها النّسائية اهتمامًا متواصلًا من خلال توفير بيئة عمل داعمة ومحفّزة وتطوير قدراتهن المهنيّة والقياديّة وفتح المجال أمامهن للمشاركة الفاعلة في مختلف التّخصصات الأمنيّة والشّرطيّة بما يعزز جاهزيتهن لمواكبة المتغيّرات واستشراف متطلبات المستقبل الأمني.

ويستمر الاحتفاء بالمرأة الإماراتية على مدار شهر من خلال سلسلة من الورش التفاعليّة الموجّهة إلى العنصر النّسائي وتشمل «هي والمستقبل بعيون إماراتية» و«نرسم الحلم...ونصنع الواقع» و«المهارات الحياتيّة» إلى جانب «الوعي المالي» بما يعزز مهارات الكوادر النسائيّة ويرسخ حضورها ودورها المؤثّر في منظومة العمل الأمني.