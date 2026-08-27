نادي أبوظبي للفروسية ومضمار السباق يشاركان بمعرض الصيد

أبوظبي في27 أغسطس/وام/ يستعرض نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق تطور قطاعي الفروسية وسباقات الخيل في أبوظبي ومستقبلهما عبر جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، بمركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل.

يقدم الجناح سباقات الخيل والمبادرات المجتمعية وتقنيات الفروسية عبر سلسلة من الشاشات الرقمية، إلى جانب لعبة تفاعلية لسباقات الخيل، تحت شعار "إرثٌ نابض بالحركة"، بالإضافة إلى فيلم تعريفي مدته 90 ثانية عن مضمار أبوظبي للسباق، تحت مظلة "موطن سباقات الخيل في أبوظبي".

وتتوفر للزوار فرصة التعرّف إلى برنامج ركوب الخيل العلاجي التابع لنادي أبوظبي للفروسية، بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وبدعم من مؤسسة مبادلة بصفتها الشريك المؤسس، عبر جلسات مصممة وفق الاحتياجات الفردية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال من الفئات الأكثر احتياجاً.

ويخصص الجناح مساحته الثالثة لتقنيات الفروسية، بمقاطع مرئية عبر تقنية محاكاة لركوب الخيل وحركات المشي والهرولة والعدو كما تعرض شاشة ثانية لوحة تحليل ليوم السباق، تحوّل مجريات السباق بالكامل إلى بيانات تشمل الأزمنة القطاعية، ومنحنى متواصلاً للسرعة، ومساراً مباشراً عبر نظام تحديد المواقع العالمي" جي بي إس"، لحركة الخيول حول المضمار، إلى جانب طول الخطوة وترتيب الخيول أثناء السباق والمسافة الفعلية التي يقطعها كل خيل.

كما يمكن للزوار خوض تجربة تفاعلية تحاكي أداء يوم السباق، باستخدام أجهزة التتبع ذاتها الموجودة على المضمار، وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة" كيو آر"، سيمكنهم من الانضمام إلى سباق، واختيار ألوانهم، ومتابعة سرعتهم وموقعهم وأزمنتهم القطاعية وهي تظهر مباشرة على الشاشة، وسيحصل أصحاب أفضل النتائج على تذكرتين لحضور إحدى أمسيات سباقات الخميس.

وقال سعادة علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ونادي أبوظبي للسباق، إن المشاركة في المعرض تستعرض التطور المتواصل في قطاعي الفروسية وسباقات الخيل في أبوظبي، ومن خلال نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، يواصلون التزامهم بالحفاظ على الإرث العريق في الفروسية، بالتوازي مع تطوير سباقات الخيل ورعاية الخيول والمبادرات المجتمعية والابتكار.