منتدى المرأة الإماراتية يسلّط الضوء على قصص نجاح رائدات أعمال عضوات "بكل فخر من دبي"

دبي في 27 أغسطس/ وام / احتفى منتدى المرأة الإماراتية 2026 بنماذج ملهمة من رائدات الأعمال الإماراتيات، وسلط الضوء على مشاريع وطنية واعدة تقودها عضوات في مبادرة "بكل فخر من دبي" التابعة لـــ "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وجاءت مشاركة رائدات الأعمال ضمن المنتدى، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة اليوم في مدينة جميرا بدبي، بالتزامن مع الاحتفال بـيوم المرأة الإماراتية، بما يجسد الحرص على ترجمة هذه المناسبة الوطنية إلى منصة لإبراز الإنجازات النوعية للمرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على قصص نجاحها في مختلف المجالات، ودعم طموحاتها نحو آفاق أوسع من النمو والتأثير.

وأتاحت المشاركة لعضوات "بكل فخر من دبي" فرصة استعراض مشاريعهن ومنتجاتهن أمام مجموعة من القيادات التنفيذية وصُنّاع القرار وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز فرص التعريف بالمشاريع الإماراتية الواعدة، ويفتح أمامها قنوات جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتوسيع نطاق أعمالها، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

وفي هذه المناسبة قالت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: "يمثل دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن المرأة شريك رئيسي في صناعة المستقبل، وأن توفير البيئة التي تمكنها من تحويل طموحاتها وأفكارها إلى إنجازات ومشاريع مستدامة يسهم بصورة مباشرة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".

وأضافت: "نعتز بتعاوننا مع "براند دبي" لإتاحة المجال أمام مجموعة من رائدات الأعمال الإماراتيات من عضوات مبادرة "بكل فخر من دبي" للمشاركة في المنتدى والتعريف بمشاريعهن.. وتأتي هذه الخطوة ضمن حرصنا على بناء جسور تواصل بين صاحبات المشاريع والقيادات وصُنّاع القرار ومجتمع الأعمال، بما يفتح أمامهن آفاقاً أوسع للنمو ويعزز فرص بناء شراكات نوعية تدعم استدامة مشاريعهن".

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مدير "براند دبي: "نفخر بما حققته رائدات الأعمال الإماراتيات من حضور مميز في المشهد الإبداعي، وإسهاماتهم في تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة تحمل هوية إماراتية مميزة تمتلك مقومات النمو والمنافسة.. ومن خلال مبادرة "بكل فخر من دبي"، نحرص على دعم هذه النماذج وإبراز قصص نجاحها وفتح مسارات جديدة أمامها للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور والأسواق".

وأضافت: "تكتسب مشاركتنا في منتدى المرأة الإماراتية أهمية خاصة لتزامنها مع يوم المرأة الإماراتية، وهي مناسبة نحتفي فيها بما حققته المرأة في دولة الإمارات من إنجازات استثنائية بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة.. ويسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة لإتاحة هذه المنصة أمام عضوات "بكل فخر من دبي"، بما يمنحهن فرصة للتواصل المباشر مع القيادات ومجتمع الأعمال، والتعريف بمشاريعهن واستكشاف فرص جديدة للنمو والتعاون".

وأكدت السويدي، أن دعم المواهب والمشاريع الوطنية يمثل محوراً أساسياً في عمل "براند دبي"، مشيرة إلى أن "بكل فخر من دبي" تواصل العمل على إبراز المشاريع المتميزة التي انطلقت من دبي، وتعزيز حضورها، وتسليط الضوء على أصحابها وقصص نجاحهم، بما يعكس التنوع والإبداع اللذين يتميز بهما مجتمع دبي.

وتعكس مشاركة رائدات الأعمال الإماراتيات في المنتدى التطور الذي حققته المرأة في الانتقال من المشاركة في النشاط الاقتصادي إلى تأسيس مشاريع وعلامات تجارية قادرة على النمو والمنافسة، مستفيدة من البيئة الداعمة لريادة الأعمال التي توفرها دبي، وما تتيحه من فرص أمام أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

وتضم قائمة رائدات الأعمال والمشاريع الريادية المشاركة في المنتدى كلاً من مريم صالح مؤسسة "إكس أو كوفي بوتيك" وهي علامة محلية متخصصة في القهوة المختصة، تقدم خلطات مميزة ومشروبات محضّرة بعناية، مع التركيز على الجودة وتقديم تجربة قهوة مميزة وهند الملا مؤسس "هوم بيكري"، إحدى قصص النجاح الإماراتية البارزة في قطاع الأغذية والضيافة، حيث بدأت فكرة المشروع من مطبخ المنزل في دبي عام 2011 قبل أن تتحول إلى علامة تجارية محلية ناجحة تتمتع بحضور متنامٍ في دولة الإمارات والمنطقة.

كما تشارك هند مجان، مؤسس العلامة التجارية "سديم كافيه" التي تقدم مفهوم مختلف للقهوة المختصة في دبي.

جدير بالذكر أن التعاون بين مؤسسة دبي للمرأة و "براند دبي" يجسد تكامل الجهود الرامية إلى دعم الكفاءات والمواهب الوطنية، وإيجاد منصات تتيح لرائدات الأعمال إبراز مشاريعهن وتوسيع شبكات علاقاتهن والوصول إلى فرص جديدة، بما يدعم استدامة مشاريعهن ويعزز إسهام المرأة الإماراتية في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.