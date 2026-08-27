دائرة القضاء بالشارقة تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة في 27 أغسطس / وام / احتفلت دائرة القضاء بالشارقة بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية نظمتها تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" بحضور سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس الدائرة وسعادة القاضي الدكتورة سلامة الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي وسعادة القاضي الدكتور عمر الغول رئيس المحاكم الابتدائية و الشيخ فيصل المعلا الأمين العام لمجلس القضاء إلى جانب عدد من موظفات الدائرة وذلك احتفاءً بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات وإسهامات نوعية في مختلف المجالات ودورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وشهدت الفعالية إطلاق "مجلس المرأة في دائرة القضاء" تأكيداً على حرص الدائرة على دعم المرأة وتعزيز حضورها في بيئة العمل المؤسسية وتوفير بيئة تساعدها على التطور والإنجاز وصناعة الأثر بما يواكب تطلعاتها ويدعم مسيرتها المهنية والإنسانية.

تضمنت الفعالية جلسة حوارية استضافت كلاً من القاضية الدكتورة فاطمة الرمسي قاضٍ في المحكمة الابتدائية والدكتورة حمدة البلوشي مدير الإدارة العامة للعدالة التصالحية واستعرضت محطات من تجارب ومسيرة المرأة الإماراتية وما تضطلع به من أدوار مؤثرة في الأسرة والمجتمع ومختلف مجالات العمل.

وسلطت الجلسة الضوء على تجربة المرأة الإماراتية في العمل القضائي ودورها في صناعة الأجيال وحماية الأسرة وأهمية إسهاماتها في بناء الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها إلى جانب حضورها المؤثر في مختلف ميادين العمل بما يعكس مكانتها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.





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