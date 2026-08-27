تتويج الفائزين في برنامج «عطلتنا غير» بالشارقة

الشارقة في 27 أغسطس / وام / توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» في نسخته الثانية عشرة، التي شهدت مشاركة 16 نادياً من الأندية الرياضية والتخصصية في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي أقيم اليوم بمقر مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من ممثلي الأندية الرياضية والتخصصية وضيوف الشرف.

استهل الحفل بكلمة بخيت سعيد القرص، رئيس البرنامج، ثم عرض فيلم قصير استعرض أبرز فعاليات النسخة الثانية عشرة وما شهدته من مشاركة وتفاعل.

وكرّم المجلس الجهات الداعمة والراعية للبرنامج، تقديراً لإسهاماتها في إنجاح فعالياته الذي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 30 يوليو الماضي وشملت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ومجموعة محمد هلال، وإدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونادي الشارقة للصقارين إلى جانب تكريم الأندية المشاركة وأفضل منتسب من كل ناد، إلى جانب الفائزين بالجوائز الرئيسية.

وفي فئة المبادرات الإبداعية، حصل نادي مليحة الثقافي الرياضي على جائزة الأفضل، فيما تصدر نادي الشارقة للسيارات القديمة منافسات الأندية التخصصية، وجاء نادي الثقة للمعاقين ثانياً، ونادي خورفكان للمعاقين ثالثاً.

وعلى مستوى الأندية الرياضية، فاز نادي المدام الثقافي الرياضي بالمركز الأول، وحل نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي ثانياً، ونادي خورفكان الرياضي الثقافي ثالثاً.

وتوج نادي البطائح الثقافي الرياضي بدرع التفوق العام، بعد استيفائه المعايير المؤهلة للحصول على الجائزة.

وأكد بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية رئيس البرنامج، أن النجاح الذي حققته النسخة الثانية عشرة يعكس الدعم المستمر الذي يحظى به البرنامج، والجهود المشتركة التي بذلتها اللجنة المنظمة والأندية المشاركة والمتطوعون وأولياء الأمور.

وقال إن البرنامج أسهم في توفير بيئة رياضية ومجتمعية جاذبة للمشاركين، بما يعزز اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وترسيخ قيم العمل الجماعي والطموح.

وشهدت النسخة الثانية عشرة مشاركة 2596 منتسباً من 16 نادياً، فيما بلغ متوسط الحضور 75 في المائة، وسجلت الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً أعلى نسبة مشاركة بلغت 68 في المائة.

وبلغت نسبة الرضا عن البرنامج، وفقاً لنتائج استبيان قياس رضا المشاركين، 98 في المائة، فيما نفذت الأندية المشاركة 891 نشاطاً، بمشاركة 216 متطوعاً.

وأكدت النسخة الثانية عشرة من «عطلتنا غير» أهمية البرامج الرياضية والمجتمعية في استثمار أوقات فراغ النشء والشباب، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التي تسهم في بناء الشخصية واكتشاف المواهب.